Стеллажи металлические
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Как грамотно подобрать и купить металлический стеллаж в Белгороде
Металлические стеллажи относятся к наиболее востребованным видам складского и магазинного оборудования. Рассмотрим подробно основные нюансы выбора таких стеллажей.
Зачем нужны металлические стеллажи?
Металлические стеллажи оптимально подходят:
– Для организации складского хранения товаров, запчастей, материалов
– В торговых залах магазинов для выкладки товаров
– На производстве – для размещения комплектующих, инструментов
– В архивах и библиотеках – для хранения документов, книг
– Для инвентаря и расходных материалов на предприятиях
Главные функции металлических стеллажей – это надежное хранение грузов и оптимальная организация складского/торгового пространства.
Какие бывают разновидности металлических стеллажей
По конструкции металлические стеллажи делятся на:
– Сборные – из отдельных секций, соединяемых между собой
– Цельносварные – изготовленные как единая конструкция
– Мультярусные – с двумя и более ярусами для размещения грузов
– Гравитационные – используют силу тяжести при хранении товаров
– Консольные – с кронштейнами для размещения длинномеров
– Паллетные – для хранения поддонов и европаллет
– Мезонинные – двухъярусные стеллажи
Также бывают стационарные и передвижные стеллажи на колесах/роликах.
Основные преимущества металлических стеллажей
К достоинствам металлических стеллажей относятся:
– Высокая грузоподъемность и несущая способность
– Надежность и долговечность конструкции
– Коррозийная стойкость металла
– Жесткость и устойчивость, прочность сварных соединений
– Возможность регулировки полок по высоте
– Простота монтажа, демонтажа и перемещения
– Экономия складских и торговых площадей
Основные критерии выбора металлических стеллажей
При выборе стеллажей стоит обратить внимание на:
– Тип стеллажа (сборный, цельный, гравитационный и пр.)
– Грузоподъемность конструкции на 1 полку и в целом
– Размеры и количество полок/ярусов
– Наличие фиксаторов, ограждений, доп. креплений
– Материал (оптимально качественная сталь 1-2 мм)
– Возможность регулировки полок по высоте
– Варианты покрытия (порошковая краска, цинкование, хромирование)
Где выгодно купить металлические стеллажи в Белгороде
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Здесь представлен широчайший выбор стеллажей от ведущих отечественных и зарубежных производителей. Есть модели различной грузоподъемности, типов, размеров и цветов.
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