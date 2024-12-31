Стеллажи металлические

Аксессуары для стеллажей

66 шт

Стеллажи сборные

59 шт

Стеллажи для дома

44 шт

Стеллажи архивные

38 шт

Стеллажи SB (2100 кг на секцию)

19 шт

Стеллажи MS Standart (500 кг на секцию)

15 шт

Стеллажи для склада

12 шт

Стеллажи MS Pro (4000 кг на секцию)

12 шт

Стеллажи для гаража

10 шт

Стеллажи SBL (750 кг на секцию)

10 шт

Стеллажи для магазина

9 шт

Комплекты металлических стеллажей МС - Т

9 шт

Стеллажи ES легкие (120 кг на секцию)

3 шт

Стеллажи для хранения шин

2 шт

Стеллажи полочные

1 шт
 

Высота (мм) переключатель

Ширина (мм) переключатель

Глубина (мм) переключатель

Тип замка переключатель

Трейзер (отделение для патронов) переключатель

Класс взломостойкости переключатель

Класс огнестойкости переключатель

Максимальная нагрузка, кг переключатель

Максимальная нагрузка на полку (кг) переключатель

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Как грамотно подобрать и купить металлический стеллаж в Белгороде

Металлические стеллажи относятся к наиболее востребованным видам складского и магазинного оборудования. Рассмотрим подробно основные нюансы выбора таких стеллажей.

Зачем нужны металлические стеллажи?

Металлические стеллажи оптимально подходят:

– Для организации складского хранения товаров, запчастей, материалов
– В торговых залах магазинов для выкладки товаров
– На производстве – для размещения комплектующих, инструментов
– В архивах и библиотеках – для хранения документов, книг
– Для инвентаря и расходных материалов на предприятиях

Главные функции металлических стеллажей – это надежное хранение грузов и оптимальная организация складского/торгового пространства.

Какие бывают разновидности металлических стеллажей

По конструкции металлические стеллажи делятся на:

– Сборные – из отдельных секций, соединяемых между собой
– Цельносварные – изготовленные как единая конструкция
– Мультярусные – с двумя и более ярусами для размещения грузов
– Гравитационные – используют силу тяжести при хранении товаров
– Консольные – с кронштейнами для размещения длинномеров
– Паллетные – для хранения поддонов и европаллет
– Мезонинные – двухъярусные стеллажи

Также бывают стационарные и передвижные стеллажи на колесах/роликах.

Основные преимущества металлических стеллажей

К достоинствам металлических стеллажей относятся:

– Высокая грузоподъемность и несущая способность
– Надежность и долговечность конструкции
– Коррозийная стойкость металла
– Жесткость и устойчивость, прочность сварных соединений
– Возможность регулировки полок по высоте
– Простота монтажа, демонтажа и перемещения
– Экономия складских и торговых площадей

Основные критерии выбора металлических стеллажей

При выборе стеллажей стоит обратить внимание на:

– Тип стеллажа (сборный, цельный, гравитационный и пр.)
– Грузоподъемность конструкции на 1 полку и в целом
– Размеры и количество полок/ярусов
– Наличие фиксаторов, ограждений, доп. креплений
– Материал (оптимально качественная сталь 1-2 мм)
– Возможность регулировки полок по высоте
– Варианты покрытия (порошковая краска, цинкование, хромирование)

Где выгодно купить металлические стеллажи в Белгороде

Для приобретения металлических стеллажей рекомендуем обратить внимание на интернет-магазин “МетСистема”.

Здесь представлен широчайший выбор стеллажей от ведущих отечественных и зарубежных производителей. Есть модели различной грузоподъемности, типов, размеров и цветов.

В “МетСистема” можно подобрать оптимальный вариант стеллажа, исходя из потребностей вашего склада или магазина. Консультанты всегда помогут с выбором.