Как грамотно подобрать и купить металлический стеллаж в Белгороде

Металлические стеллажи относятся к наиболее востребованным видам складского и магазинного оборудования. Рассмотрим подробно основные нюансы выбора таких стеллажей.

Зачем нужны металлические стеллажи?

Металлические стеллажи оптимально подходят:

– Для организации складского хранения товаров, запчастей, материалов

– В торговых залах магазинов для выкладки товаров

– На производстве – для размещения комплектующих, инструментов

– В архивах и библиотеках – для хранения документов, книг

– Для инвентаря и расходных материалов на предприятиях

Главные функции металлических стеллажей – это надежное хранение грузов и оптимальная организация складского/торгового пространства.

Какие бывают разновидности металлических стеллажей

По конструкции металлические стеллажи делятся на:

– Сборные – из отдельных секций, соединяемых между собой

– Цельносварные – изготовленные как единая конструкция

– Мультярусные – с двумя и более ярусами для размещения грузов

– Гравитационные – используют силу тяжести при хранении товаров

– Консольные – с кронштейнами для размещения длинномеров

– Паллетные – для хранения поддонов и европаллет

– Мезонинные – двухъярусные стеллажи

Также бывают стационарные и передвижные стеллажи на колесах/роликах.

Основные преимущества металлических стеллажей

К достоинствам металлических стеллажей относятся:

– Высокая грузоподъемность и несущая способность

– Надежность и долговечность конструкции

– Коррозийная стойкость металла

– Жесткость и устойчивость, прочность сварных соединений

– Возможность регулировки полок по высоте

– Простота монтажа, демонтажа и перемещения

– Экономия складских и торговых площадей

Основные критерии выбора металлических стеллажей

При выборе стеллажей стоит обратить внимание на:

– Тип стеллажа (сборный, цельный, гравитационный и пр.)

– Грузоподъемность конструкции на 1 полку и в целом

– Размеры и количество полок/ярусов

– Наличие фиксаторов, ограждений, доп. креплений

– Материал (оптимально качественная сталь 1-2 мм)

– Возможность регулировки полок по высоте

– Варианты покрытия (порошковая краска, цинкование, хромирование)

Где выгодно купить металлические стеллажи в Белгороде

Для приобретения металлических стеллажей рекомендуем обратить внимание на интернет-магазин “МетСистема”.

Здесь представлен широчайший выбор стеллажей от ведущих отечественных и зарубежных производителей. Есть модели различной грузоподъемности, типов, размеров и цветов.

В “МетСистема” можно подобрать оптимальный вариант стеллажа, исходя из потребностей вашего склада или магазина. Консультанты всегда помогут с выбором.