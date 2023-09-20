Сейфы

Взломостойкие сейфы

137 шт

Оружейные сейфы и шкафы

149 шт

Маленькие сейфы

106 шт

Сейфы для офиса

101 шт

Мебельные сейфы

101 шт

Огнестойкие сейфы

51 шт

Депозитные ячейки

40 шт

Сейфы для дома

26 шт

Сейф для денег

26 шт

Огневзломостойкие сейфы

22 шт

Сейфы для документов

20 шт

Встраиваемые сейфы

18 шт

Эксклюзивные сейфы

14 шт

Сейфы-шкафы

13 шт

Аксессуары и комплектующие к сейфам

10 шт

Депозитные сейфы

8 шт

Сейфы медицинские термостат

5 шт

Гостиничные сейфы

4 шт

Темпокассы

3 шт

Огнестойкие картотеки

2 шт

SMART-Сейфы

1 шт
 

Высота (мм) переключатель

Ширина (мм) переключатель

Глубина (мм) переключатель

Тип замка переключатель

Трейзер (отделение для патронов) переключатель

Класс взломостойкости переключатель

Класс огнестойкости переключатель

Максимальная нагрузка, кг переключатель

Максимальная нагрузка на полку (кг) переключатель

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